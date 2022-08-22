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Происшествия22 августа 2022 8:05

В Рязанском районе заработала горячая линия по ситуации с лесными пожарами

По номеру телефона можно узнать всю актуальную информацию и сообщить о новых возгораниях
Источник:kp.ru
В Рязанском районе открыли горячую линию по лесным пожарам. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

В Рязанском районе открыли горячую линию по лесным пожарам. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

В Рязанской области заработал телефон «горячей линии» в связи с бушующими на территории региона природными пожарами. Его открыли в Рязанском районе. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила администрация муниципального образования.

По информации местных властей, по телефону горячей линии 8 (4912) 28-62-05 все желающие смогут узнать всю актуальную информацию о ситуации с лесными пожарами в районе. Помимо этого, принимают и сообщения от внимательных жителей об обнаруженных новых очагах возгораний.

Накануне лесной пожар едва не добрался до деревни Деулино в Рязанском районе. Там уже объявили частичную эвакуацию, но в последний момент авиации удалось сбить верховой огонь (читать подробнее).