В Рязанском районе заработала горячая линия по ситуации с лесными пожарами

В Рязанском районе открыли горячую линию по лесным пожарам. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

В Рязанской области заработал телефон «горячей линии» в связи с бушующими на территории региона природными пожарами. Его открыли в Рязанском районе. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила администрация муниципального образования.

По информации местных властей, по телефону горячей линии 8 (4912) 28-62-05 все желающие смогут узнать всю актуальную информацию о ситуации с лесными пожарами в районе. Помимо этого, принимают и сообщения от внимательных жителей об обнаруженных новых очагах возгораний.

Накануне лесной пожар едва не добрался до деревни Деулино в Рязанском районе. Там уже объявили частичную эвакуацию, но в последний момент авиации удалось сбить верховой огонь (читать подробнее).