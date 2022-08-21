Рязанское Деулино, где объявлялась эвакуация, уберегли от верхового пожара

По словам первого заместителя начальника Главного управления пожарной охраны Олега Гребенюка, ситуация продолжает оставаться сложной.

До поселка (по документам Рязанского района — деревни) Деулино в Рязанской области едва не добрался верховой лесной пожар. Наземным подразделениям и авиации удалось его сбить и не допустить распространения огня на населенный пункт. Это позволило отменить ранее объявленную частичную эвакуацию, сообщил первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны Олег Гребенюк.

«Благодаря оперативной передислокации наземной группировки и работе авиации пожарным удалось сбить верховой пожар и недопустить распространения огня в сторону поселка Деулино», - цитирует Гребенюка пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

По словам генерал-майора внутренней службы, мониторинг текущей обстановки показывает, что ситуация продолжает оставаться сложной. К исходу дня ожидается выдвижение из Москвы дополнительных сил и средств. При этом на месте уже работают сводные отряды из Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей.

Помимо поселка Деулино Рязанского района эвакуацию, причем полную, ранее объявили в деревне Ольгино Клепиковского района.