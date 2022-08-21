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Происшествия21 августа 2022 15:35

Рязанское Деулино, где объявлялась эвакуация, уберегли от верхового пожара

Усилиями авиации и наземной группировки верховой пожар удалось вовремя сбить
Антон КОНОВАЛОВ
По словам первого заместителя начальника Главного управления пожарной охраны Олега Гребенюка, ситуация продолжает оставаться сложной.

По словам первого заместителя начальника Главного управления пожарной охраны Олега Гребенюка, ситуация продолжает оставаться сложной.

До поселка (по документам Рязанского района — деревни) Деулино в Рязанской области едва не добрался верховой лесной пожар. Наземным подразделениям и авиации удалось его сбить и не допустить распространения огня на населенный пункт. Это позволило отменить ранее объявленную частичную эвакуацию, сообщил первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны Олег Гребенюк.

«Благодаря оперативной передислокации наземной группировки и работе авиации пожарным удалось сбить верховой пожар и недопустить распространения огня в сторону поселка Деулино», - цитирует Гребенюка пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

По словам генерал-майора внутренней службы, мониторинг текущей обстановки показывает, что ситуация продолжает оставаться сложной. К исходу дня ожидается выдвижение из Москвы дополнительных сил и средств. При этом на месте уже работают сводные отряды из Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей.

Помимо поселка Деулино Рязанского района эвакуацию, причем полную, ранее объявили в деревне Ольгино Клепиковского района.