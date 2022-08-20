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Происшествия20 августа 2022 6:54

Подозреваемый в покушении на бизнесмена Новикова дал признательные показания

Мотивом для преступления могла стать личная неприязнь к пострадавшему
Источник:kp.ru

Подозреваемый в покушении на двоюродного брата регионального министра природопользования бизнесмена Александра Новикова дал признательные показания. Об этом сообщает ИА «Медиа Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мотивом для преступления могла стать личная неприязнь к пострадавшему.

Напомним, полиция разыскала и задержала 46-летнего подозреваемого, 12 августа выстрелевшего из огнестрельного оружия в 36-летнего кузена министра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».