Подозреваемый в покушении на бизнесмена Новикова дал признательные показания

Подозреваемый в покушении на двоюродного брата регионального министра природопользования бизнесмена Александра Новикова дал признательные показания. Об этом сообщает ИА «Медиа Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мотивом для преступления могла стать личная неприязнь к пострадавшему.

Напомним, полиция разыскала и задержала 46-летнего подозреваемого, 12 августа выстрелевшего из огнестрельного оружия в 36-летнего кузена министра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».