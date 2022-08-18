Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2022 15:30

К тушению рязанских пожаров привлекли вертолетчиков Западного военного округа

Они займутся возгораниями на труднодоступных участках леса
Источник:kp.ru

К тушению рязанских пожаров привлекли вертолетчиков Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В настоящее время в постоянной готовности к вылету для выполнения задачи по тушению пожара находится многоцелевой вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5А на внешнем подвесе, рассчитанным на 5 тонн воды», - говорится в сообщении ЗВО.

Также в пресс-службе отметили, что военные будут тушить возгорания на труднодоступных участках леса, куда не может добраться специальная техника