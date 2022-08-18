К тушению рязанских пожаров привлекли вертолетчиков Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В настоящее время в постоянной готовности к вылету для выполнения задачи по тушению пожара находится многоцелевой вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5А на внешнем подвесе, рассчитанным на 5 тонн воды», - говорится в сообщении ЗВО.

Также в пресс-службе отметили, что военные будут тушить возгорания на труднодоступных участках леса, куда не может добраться специальная техника