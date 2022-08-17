Лесные пожары в Рязанской области в августе 2022 года.

Региональная прокуратура и Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура контролируют ход ликвидации лесных пожаров в Рязанской области. Кроме того, надзорные органы организовали проверку, чтобы выяснить, насколько соблюдались требования законодательства в области пожарной безопасности, защите прав граждан и окружающей среды.

«Прокуроры оценят своевременность принятия специализированными службами мер по недопущению возникновения пожаров в лесах и полноте действий по их ликвидации», - говорится в сообщении ведомства.

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