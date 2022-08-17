Владелец помещений в доме по Первомайскому проспекту перекрасил фасад без разрешения мэрии

Часть фасада дома на Первомайском проспекте просто перекрасили в серо-голубой цвет.

Владелец нежилых помещений в доме №35 по Первомайскому проспекту в Рязани самовольно перекрасил часть фасада и не уведомил об этом городские власти. Об этом сообщает RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, собственник своими действиями нарушил Правила благоустройства города. Он не составил проект перекраски фасада и не согласовал предпринимаемые изменения с властями, поэтому не имел права менять цвет стен.

Нарушения увидели не только чиновники администрации, но и Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области. В частности, цветовая гамма, которую выбрал собственник, не соответствует фасаду объекта «Жилой дом» середины XX века.

Владельцу помещений направили предостережение о недопустимости нарушения правил.