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Общество16 августа 2022 13:22

Отключение ГВС из-за скандального капремонта в Песочне продлится два дня

Оно затронуло 11 домов, список которых опубликовало МУП «РМПТС»
Источник:kp.ru

В связи со скандальным капремонтом теплотрассы на улице Новоселов в Рязани горячую воду отключили в 11 домах. Об этом сообщает МУП «РМПТС», которое выступает заказчиком работ.

В списке следующие адреса:

- Касимовское шоссе 56к1;

- ул. Новоселов 33г, 35а, 35к3, 35к4;

- Шереметьевский проезд 4, 8, 12, 14, 16, 18.

Восстановить горячее водоснабжение по указанным адресам планируется не позднее полуночи 18 августа.

Ранее Елена Сорокина объявляла взыскание руководителям управления благоустройства и управления энергетики и ЖКХ в связи с тем, что капремонт теплотрассы начался после окончания дорожных работ на улице Новоселов. В результате подрядчику пришлось вскрыть только-только уложенный асфальт.