20 новых троллейбусов и 47 автобусов на сжиженном газе поступят в Рязань до конца года

Транспортный парк МУП «УРТ» пополнят 67 единиц новой техники – два десятка троллейбусов и 47 автобусов. Об этом заявил вице-губернатор Артем Бранов в ходе очередного заседания правительства во вторник, 16 августа.

По словам Бранова, десять троллейбусов поступят в Рязань в ближайшие 2 – 3 недели, еще десять – приобретут в ходе следующего этапа закупки. Также власти планируют купить в лизинг и 47 новых автобусов, работающих на сжиженном газе. В настоящее время ведется работа по участию в программе льготного лизинга, а машины приедут в областной центр к декабрю.

Помимо новых автобусов и троллейбусов, Рязань получит и подержанный транспорт. Региональное правительство ведет переговоры с коллегами из Москвы и Петербурга.

- Дополнительно ведем работу с городом Москва и городом Санкт-Петербург по получению техники от них. Очень тщательно подходим к выбору для того, чтобы техника была хорошая, качественная, достаточно свежая, - сказал Бранов.

На вопрос врио губернатора Павла Малкова, когда областной центр массово закупал новые автобусы и троллейбусы, глава администрации Елена Сорокина призналась, что в предыдущий раз городские власти приобретали транспорт «в прошлом веке».

Ранее Павел Малков во время прямого эфира пообещал горожанам, что для Рязани закупят от 10 до 15 новых троллейбусов (подробнее).