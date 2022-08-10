Малков пообещал, что для Рязани закупят от 10 до 15 новых троллейбусов

Для МУП «УРТ» в Рязани в ближайшие 1-2 месяца закупят от 10 до 15 новых троллейбусов. Об этом 10 августа во время прямого эфира сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Сейчас считаем наши финансовые возможности — троллейбус очень дорогая машина, но где-то от 10 до 15 троллейбусов в ближайшие 1-2 месяца точно приобретем», - пообещал Малков.

Кроме того, в августе-сентябре, по словам главы региона, ожидается поставка из Санкт-Петербурга подержанных троллейбусов.

«Деньги на перевозку мы точно найдем», - заверил Малков.