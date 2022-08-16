84-летняя рязанка пострадала от падения в автобусе №13

16 августа на Михайловском шоссе в Рязани 84-летняя женщина пострадала в результате падения в автобусе №13. Инцидент произошел примерно в 09:05 напротив дома №16.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, 36-летнему рязанцу за рулем НЕФАЗ пришлось резко затормозить из-за внезапного маневра попутного автомобиля Volkswagen Polo. Водитель легковушки, тоже 36-летний мужчина, «создал помеху автобусу».

«В результате ДТП 84-летняя пассажирка автобуса обращалась за медицинской помощью. Проводится проверка», - рассказали в ГИБДД.

Недавно, 6 августа, на Михайловском шоссе случилось другое ДТП с участием городского автобуса, которое обернулось уголовным делом. Из-за грубого нарушения ПДД водителем пассажирка выпала из салона и попала под колеса. После ампутации ноги в связи с тяжелой травмой женщина скончалась в больнице. КП-Рязань назвывала три возможные причины летального исхода.

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