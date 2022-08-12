Скорая приехала на помощь женщине, попавшей под колеса автобуса, в считанные минуты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 6 августа, на остановке общественного транспорта «Пивзавод» на Михайловском шоссе произошел ужасный несчастный случай: женщина попала под колеса городского автобуса. По данным регионального УМВД, все случилось около 13:00 напротив дома №238а. По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса ЛиАЗ при отъезде от остановки «Пивзавод» не убедился в безопасности маневра. В результате машина задним колесом наехала на 51-летнюю пассажирку, которая в этот момент выходила из автобуса.

Три возможные причины смерти

Как нам сообщили, в министерстве здравоохранения Рязанской области, пострадавшую сразу же доставили в БСМП. В первые сутки после ДТП она находилась на ИВЛ, ей проводили гемотрансфузию. У женщины был открытый перелом, и ей ампутировали ногу на уровне средней трети левого бедра. Также у нее имелись множественные рваные раны правой голени. А состояние пострадавшей оценивалось как крайне тяжелое. А уже 8 августа региональный минздрав объявил, что пострадавшая скончалась. По словам чиновников, врачи сделали все возможное, но не смогли спасти пациентку. При этом точную причину смерти женщины смогут назвать лишь только после получения данных гистологического исследования.

И действительно, травмы, полученные рязанкой, были очень сложны, но, как правило, не смертельны. При хорошем исходе дела женщина осталась бы инвалидом. Что же в таком случае могло послужить причиной смерти?

Рязанский травматолог, с которым поговорил корреспондент «КП-Рязань», предположил три возможных причины смерти пострадавшей.

- Один из вариантов - травматический шок, но он, правда, развивается сразу после травмы. Второй - внутренняя кровопотеря, когда раздавливаются сосуды, кровь изливается в ткани в большом количестве и человек умирает. И третий вариант - это когда при открытом ранении в те же поврежденные сосуды попадает воздух откуда-то извне - воздушная эмболия, либо жировая ткань - жировая эмболия, - рассказал специалист.

Водитель отправлен в резерв

В настоящее время полиция проводит доследственную проверку обстоятельств, приведших к трагедии. Выясняются все детали происшествия, разыскиваются и опрашиваются свидетели, а также водитель транспорта. После того как картину несчастья удастся восстановить, будет принято соответствующее процессуальное решение.

В администрации Рязани, чьим структурным подразделением является МУП «УРТ», обслуживающее автобусные маршруты, воздерживаются от оценок данной ситуации. По крайней мере, до тех пор, пока идет проверка ГИБДД.

Что же касается водителя рокового автобуса, то в настоящий момент он общественным транспортом не управляет.

- Отстранить от работы водителя не имеют права, так как уголовное дело официально не возбуждено. Водитель сейчас находится в резерве и на маршруте не работает. С 13 августа он уходит в отпуск, - сообщили в пресс-службе администрации Рязани со ссылкой на городское управление транспорта.

Водителя рокового автобуса отправили в резерв. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свидетельства очевидцев

Уже после того как страшная новость облетела весь город, в социальных сетях появились рассказы свидетелей случившегося.

«Она уже была в салоне, автобус поехал, у нее застряла нога в двери, видимо, он это увидел в зеркало и на ходу открыл дверь, она упала, оказалась под колесами. Если бы она держалась за что-то, то, может, и не упала бы, а так как салон был полон, она, видимо, еле там стояла, вот и назад упала. Зрелище, конечно, не для слабонервных», - рассказал пассажир этого автобуса.

По словам другой женщины, то, что она увидела, было абсолютно ужасным зрелищем, от которого она не может прийти в себя до сих пор.

«Это безумно страшно, и не знаешь, как себя вести и что делать… Водитель откатил автобус вперед, чтоб не мешать скорой, он и сам потом вышел из автобуса с аптечками, он сделал все, что мог», - написала рязанка.

Еще один свидетель рассказал, что оказался на месте трагедии сразу после случившегося и пытался помочь пострадавшей.

«Подошел, водитель стоял рядом, попросил аптечку. Наложил жгут. Одной ноги нет совсем, вторая тоже сломана оказалась. Спросил, как у нее дела, она ничего не сказала. Потом подошла женщина, сказала, что реаниматолог. Стали искать обезболивающее в аптечке… Потом приехала скорая, погрузили женщину на носилки и отправили в больницу», - написал мужчина.

Вместо послесловия

К сожалению, любой общественный транспорт является источником повышенной опасности, и несчастные случаи здесь, увы, нередки. Именно поэтому, заходя в автобус, троллейбус или маршрутку, всегда необходимо быть начеку. Рязанцы же в своих комментариях в социальных сетях приводят множество случаев безответственного отношения водителей к своим обязанностям. Одни рассказывают о не закрытых во время движения дверях, другие - про разговоры водителей по видеосвязи. Многие считают, что трагедии удалось бы избежать, если бы сотрудник автобусного парка ответственно подходил к своим обязанностям. Но все это лишь разговоры, а жизнь человека уже не вернуть.

НА ЗАМЕТКУ

Согласно федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров…» страховать пассажиров общественного транспорта – обязанность перевозчиков. Это требование распространяется на все виды общественного транспорта - трамваи, автобусы и маршрутные такси, троллейбусы и метро.

Страховка начинает действовать в момент, когда пассажир купил у водителя или кондуктора (и/или провалидировал, если это необходимо) проездной билет. При этом стоимость страховки входит непосредственно в сумму проезда. Компенсация пострадавшему пассажиру положена, если водитель нарушил правила ПДД и транспорт попал в аварию. Если ДТП случилось по вине других участников дорожного движения, а пассажир в это время находился в салоне автобуса или другого общественного транспорта и получил травму или ушиб, либо же повредился его багаж, он также может потребовать возмещение ущерба. Выплаты производит страховая компания, в которой застрахована гражданская ответственность перевозчика. Если же страховки нет, то компенсацию должен будет заплатить сам перевозчик.

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