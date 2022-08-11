Водителя автобуса, под колеса которого попала рязанка, отправили в резерв

Водитель автобуса, под колеса которого попала рязанка, в настоящий момент не управляет городским транспортом. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

- Отстранить от работы водителя не имеют права, так как уголовное дело официально не возбуждено. Водитель сейчас находится в резерве и на маршруте не работает. С 13 августа он уходит в отпуск, - сообщили в администрации Рязани со ссылкой на городское управление транспорта.

Напомним, по данным полиции, происшествие случилось 6 августа около 13.00 напротив дома №238а. По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса ЛиАЗ при отъезде от остановки «Пивзавод», не убедился в безопасности маневра. В результате машина задним колесом наехала на 51-летнюю пассажирку, которая в этот момент выходила из автобуса.

Через несколько дней женщина скончалась в больнице.