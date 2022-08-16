На водителя автобуса, наехавшего на рязанку на Михайловском шоссе, завели уголовное дело

На водителя городского автобуса, сбившего женщину на Михайловском шоссе в Рязани, завели уголовное дело. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Доследственная проверка установила, что 51-летний мужчина грубо нарушил Правила дорожного движения. Он не убедился, что условия безопасности при перевозке пассажиров соблюдены, а двери автобуса закрыты и начал отъезжать от остановки. В результате пассажирка выпала наружу, после чего многотонная машина наехала на нее правым колесом.

Женщину госпитализировали с тяжелой травмой ноги. Она пережила ампутацию конечности, но через несколько дней скончалась в больнице.

- В связи с установленным в ходе доследственной проверки фактом нарушения водителем Правил дорожного движения РФ следователем следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области в отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, - говорится в сообщении.

Ранее водителя автобуса, под колеса которого попала рязанка, отправили в резерв (читать подробнее).