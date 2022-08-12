Зампред рязанского правительства Юлия Швакова получила контроль над РЭК и минимущества

Замгубернатора Юлия Швакова, возглавляющая представительство рязанского правительства в Москве, станет курировать два других органа исполнительной власти - РЭК и минимущества.

Замгубернатора Юлия Швакова, возглавляющая представительство рязанского правительства в Москве, станет курировать два других органа исполнительной власти. Это региональная энергетическая комиссия и министерство имущественных и земельных отношений, которые были в ведении зампредов Евгения Беленецкого и Артема Никитина соответственно.

Об очередных изменениях в кабмине, сделанных врио губернатора Павлом Малковым сообщила ТКР. Таким образом нынешний глава региона продолжает раздавать ключевые направления бывшим коллегам по Росстату, а в данном случае - еще и землячке. Ранее Малков передал блок ушедшего в отставку Евегния Беленецкого вице-губернатору Артему Бранову.