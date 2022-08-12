Блок ушедшего замгубернатора Евгения Беленецкого передали Артему Бранову

Рязанский вице-губернатор Артем Бранов после ухода одного из заместителей председателя правительства Евгения Беленецкого будет курировать его блок. Это транспорт, дорожное хозяйство, строительный комплекс, ТЭК и ЖКХ.

По указанным направлениям Бранов будет нести персональную ответственность, а не курировать других зампредов. Это следует из слов врио губернатора Павла Малкова, чьим ставленником Бранов, бывший коллега по Росстату, и является.

«Каждый зампред должен нести персональную ответственность за конкретный блок работы. Вице-губернатор будет вести конкретное направление, а не курировать других зампредов», – цитирует Малкова правительственный телеканал ТКР.

Информация об отставке Евгения Беленецкого появилась 11 августа, и сам чиновник ее подтвердил.