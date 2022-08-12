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Происшествия12 августа 2022 12:15

Травматолог назвал три возможные причины смерти рязанки, на которую наехал автобус

Точную причину смерти женщины смогут назвать после получения данных гистологического исследования
Источник:kp.ru

Рязанка, на которую 6 августа на остановке «Пивзавод» наехал автобус, могла скончаться от трех причин. Об этом «КП-Рязань» рассказал врач-травматолог.

- Один из вариантов - травматический шок, но он, правда, развивается сразу после травмы. Второй - внутренняя кровопотеря, когда раздавливаются сосуды, кровь изливается в ткани в большом количестве и человек умирает. И третий вариант - это когда при открытом ранении в те же поврежденные сосуды попадает воздух откуда-то извне - воздушная эмболия, либо жировая ткань - жировая эмболия, - рассказал специалист.

При этом в региональном минздраве «КП-Рязань» сообщили, что точную причину смерти женщины смогут назвать только после получения данных гистологического исследования.