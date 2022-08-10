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Происшествия10 августа 2022 12:30

Журналистку Александру Баязитову подозревают в вымогательстве

Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах
Источник:kp.ru

Журналистку Александру Баязитову, которой заинтересовались правоохранительные органы, подозревают в вымогательстве. Об этом корреспонденту «КП-Рязань» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным нашего собеседника, Баязитова хотела получить деньги у неназванного лица за то, что она якобы не будет публиковать сомнительный материал.

При этом версию, озвученную в некоторых Telegram-каналах о том, что журналистка сотрудничала с СБУ, наш источник не подтвердил.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о следственных действиях в отношении экономического журналиста и блогера Александрой Баязитовой.