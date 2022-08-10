Известным экономическим журналистом и блогером Александрой Баязитовой заинтересовались силовики. Фото: скрин из ролика на канале "Адские бабки".

Известным экономическим журналистом, блогером Александрой Баязитовой заинтересовались правоохранительные органы. Такую информацию выдало РИА Новости, сославшись на свою источник.

По данным СМИ, в настоящее время проводятся следственные действия с участием Баязитовой.

Александра Баязитова родилась в Рязани. Окончив школу №55, поступила в РГРТУ – получила диплом инженера-экономиста. Позже добавился второй диплом, уже МГУ – факультет журналистики.

В разные годы работал в «Коммерсанте», «Известиях» и Life.ru.

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