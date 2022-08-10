Очевидцев двух резонансных смертельных ДТП в Рязани ищет полиция

Полиция просит откликнуться очевидцев двух смертельных ДТП, случившихся в Рязани 6 и 8 августа. Жертвами в обоих случаях стали пешеходы - попавшая под колеса автобуса женщина и сбитый мотоциклистом мужчина.

Первая трагедия имела место на Михайловском шоссе. 6 августа в 13:00 отъезжавший от остановки «Пивзавод» автобус задавил 51-летнюю женщину. Впоследствии она скончалась в больнице после ампутации ноги. Следствие считает, что 50-летний водитель не убедился в безопасности своего маневра.

Второе резонансное ДТП — это наезд, совершенный 20-летним молодым человеком на мотоцикле KTM PowerParts в ночь на 8 августа. На большой скорости он сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу на Первомайском проспекте. При этом личность погибшего, исходя из сообщения областного УМВД, до сих пор не установлена.

Людей, располагающих информацией об этих инцидентах, просят обращаться в следственное управление по телефону 8(4912)44-46-08 и по адресу: ул. Фирсова, д.12 корп. 1.