Смертельный наезд мотоцикла на пешехода в центре Рязани показали с двух камер

Появилось видео момента смертельного ДТП на Первомайском проспекте в Рязани, случившегося в ночь на 8 августа.

Появилось видео момента смертельного ДТП на Первомайском проспекте в Рязани, случившегося в ночь на 8 августа. Ранее сообщалось, что 20-летний рязанец на мотоцикле KTM PowerParts 1290 сбил мужчину, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Сообщество «Дороги Рязани» опубликовало записи с двух камер. Одна из них запечатлела, как мужчина бежит через Первомайский проспект со стороны военного госпиталя в сторону улицы Каширина. Столкновение происходит на полосе движения в сторону площади Победы. Второй план показывает, как после наезда мотоцикл, ехавший на большой скорости, завалило на бок и протащило через весь путепровод.

В результате ДТП пешеход скончался на месте, мотоциклиста госпитализировали.