Автобус ПАЗ сбил 9-летнего ребенка на улице Новоселов в Рязани

9 августа на улице Новоселов в Рязани автобус ПАЗ сбил 9-летнего ребенка. Это случилось на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №29, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. В тот момент на часах было примерно 15:55.

Как отметили в ГИБДД, автобусом управлял мужчина 1988 года рождения.

Юному пешеходу понадобилась медицинская помощь. По факту инцидента дорожные полицейские проводят проверку.

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