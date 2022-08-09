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Дом. Семья9 августа 2022 9:31

Школьная команда из Рязанской области покорила Константина Ивлева своими сырниками

Представители «Школы 360» заняли первое место на кулинарном конкурсе в Нижнем Новгороде
Источник:kp.ru
Рязанцы покорили именитого шефа своими сырниками.

Рязанцы покорили именитого шефа своими сырниками.

Команда «Мужская Кухня» рязанской частной «Школы 360» заняла первое место на конкурсе «Кулинарная битва», прошедшем в рамках гастрономического фестиваля «Да, шеф» в Нижнем Новгороде.

В состав рязанской команды вошли: шеф-повар Владимир Кравцов и ученик Савелий Васильков.

По заданию конкурса надо было приготовить блюдо для завтрака командой поваров в которую входит школьный повар и ученик образовательной организации. Рязанская команда выбрала своим блюдом сырники от Мельника с карамелью, брусничным взваром и облепиховой сгущенкой, но так как на площадке не оказалось всех необходимых ингредиентов, завтрак пришлось упростить до сырников с карамелью и джемом из голубики.

«Мужская Кухня» выполнила задание за 18 минут из отведенных 30.

«Мужская Кухня» выполнила задание за 18 минут из отведенных 30.

«Мужская Кухня» выполнила задание за 18 минут из отведенных 30 и достойно представила блюда на суд жюри.

Как позже признался известный российский повар Константин Ивлев, жюри ело только рязанские сырники, остальные блюда лишь пробовали. Рязанцы угостили знаменитого шефа и организаторов рязанскими калинниками и пригласили в гости на празднования дня города 27 августа.

- В подготовке нашей команды к конкурсу приняла участие Ассоциация кулинаров Рязанского края. Отдельное спасибо Максиму Титову за техническую подготовку. Впереди у нас следующее, более серьезное испытание - подготовка и участие в детском чемпионате KidSkills «Поварское дело», - рассказали члены рязанской команды.

В конкурсе приняли участие команды из восьми регионов России: Кирова, Мордовии, Саратовской, Нижегородской, Костромской, Ульяновской, Рязанской областей, а также Чувашской республики.

В состав рязанской команды вошли: шеф-повар Владимир Кравцов и ученик Савелий Васильков.

В состав рязанской команды вошли: шеф-повар Владимир Кравцов и ученик Савелий Васильков.