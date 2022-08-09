«Будто самолет взлететь не может». Рязанцы жалуются на страшный шум и гул по ночам

Рязанцы, проживающие в районе Недостоева и Семчина, жалуются на сильные шумы по ночам. Предполагают, что источник звука – одно из предприятий.

«По ночам включают какие то пушки, двигатели, вентиляторы, я даже не представляю что это, но звук настолько сильный, что ощущение, будто над домом самолет завис. Это продолжается по несколько часов», - пишет рязанка.

Девушка прикрепила видео, на котором действительно слышен гул, похожий на звук турбин самолета.

Буквально месяц назад жители Недостоева жаловались на шумы, которые в пять часов утра исходят, по их мнению, с территории Дягилевской ТЭЦ (читать подробнее с видео).

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