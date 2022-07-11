Жители Недостоева возмутились шумной работой ТЭЦ в 4 утра

Жители микрорайона Недостоева в Рязани возмутились шумной работой Дягилевской ТЭЦ рано утром. Сообщение появилось в паблике НРВК.

«Утро 04:00 в районе Недостоева начинается так. Мне вот интересно, а где наши экологи?» - задалась вопросом рязанка Наталья Едалова и прикрепила короткое видео:

Один из подписчиков уточнил в комментариях, что шум от того, что ТЭЦ систему водой наполняет, чтобы шла горячая вода из крана.

«Свистит воздух, выходящий из пустой системы под давлением воды. Еще перед пуском отопления этот свист будет сутки стоять», - прокомментировал аноним.

Из властей, либо представителей станции никто официально жалобу не комментировал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!