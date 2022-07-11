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Общество11 июля 2022 9:19

Жители Недостоева возмутились шумной работой ТЭЦ в 4 утра

Появилось мнение, что таким образом станция наполняет систему водой
Источник:kp.ru

Жители микрорайона Недостоева в Рязани возмутились шумной работой Дягилевской ТЭЦ рано утром. Сообщение появилось в паблике НРВК.

«Утро 04:00 в районе Недостоева начинается так. Мне вот интересно, а где наши экологи?» - задалась вопросом рязанка Наталья Едалова и прикрепила короткое видео:

Один из подписчиков уточнил в комментариях, что шум от того, что ТЭЦ систему водой наполняет, чтобы шла горячая вода из крана.

«Свистит воздух, выходящий из пустой системы под давлением воды. Еще перед пуском отопления этот свист будет сутки стоять», - прокомментировал аноним.

Из властей, либо представителей станции никто официально жалобу не комментировал.

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