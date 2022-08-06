H&M в Рязани – распродажа продолжается. Длинные очереди не прекращаются

Распродажа в H&M в Рязани: людей запускают в магазин небольшими группами.

Магазин H&M в Рязани продолжает распродажу модной одежды перед уходом шведской марки из России. Магазин, расположенный в ТРЦ «Премьер», временно открылся утром 5 августа, чтобы распродать скопившиеся товары, и уже к вечеру перед магазином скопилась огромная очередь.

Распродажа в H&M в Рязани: вид на очередь в магазин с эскалатора.

Субботним днем 6 августа перед входом в H&M на первом этаже также скопилась очередь из нескольких десятков человек. На одном входе стояла охрана, которая никого не пропускала, на другом сотрудница магазина впускала покупателей по два-три человека.

Распродажа в H&M в Рязани: длинные очереди не прекращаются.

Вход в H&M, который расположен на втором этаже «Премьера», для посетителей был закрыт.

В июле на сайте H&M появилось объявление о запланированной на август распродаже всей продукции в российских магазинах марки перед уходом из страны.

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