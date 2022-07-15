Интересы рядового со штампом «Склонен к предательству» будет представлять известный российский адвокат

Максим Гребенюк более 10 лет работал в военной прокуратуре. Фото: страница адвоката в "ВКонтакте".

Интересы рядового Захара Кукареко в Рязанском гарнизонном военном суде будет представлять известный российский адвокат Максим Гребенюк. Информация о защитнике размещена в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Напомним, военнослужащий отказался от участия в спецоперации на территории Украины. За это командир части 41450 поставил ему в военный билет штамп «Склонен к предательству».

Максим Гребенюк служил в бригаде морской пехоты Северного флота, получил высшее юридическое образование и работал в военной прокуратуре. Сегодня он является адвокатом и администратором сообщества «Военный омбудсмен», защищающего военных.

Заседание по иску рядового Кукареко назначено на 10.00 20 июля.