Рязанский военный суд рассмотрит иск рядового из-за штампа «Склонен к предательству»

Фото: Telegram-канала «Военный омбудсмен».

20 июля Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрит иск рядового Захар Кукареко, которому поставили в военный билет штамп «Склонен к предательству». Запись о предстоящем заседании появилась в карточке дела, размещенной на сайте суда.

По данным Telegram-канала «Военный омбудсмен», Кукареко получил метку в документе из-за того, что отказался от участия в специальной военной операции на территории Украины.

Рядовой требует, чтобы запись из военного билета была удалена, как незаконная, а также нарушающая права военнослужащего.

Ответчиком в иске выступает командир войсковой части 41450.

Заседание назначено на 10 часов утра.