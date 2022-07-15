Велосипед с ребенком взмыл в воздух: опубликованы кадры ДТП с 9-летним мальчиком в Рыбном

Появилось леденящее душу видео момента наезда "Лады" на 9-летнего велосипедиста в Рыбном.

Госавтоинспекция обнародовала видео момента ДТП на улице Победы в Рыбном. Там 14 июля примерно в 18:45 под машину попал 9-летний мальчик на велосипеде.

На опубликованных кадрах четко видно, как ребенок, ехавший вдоль проезжей часть по правой стороне, внезапно стал пересекать дорогу вне какого-либо перехода или перекрестка и столкнулся со встречной «Ладой Калиной». От удара велосипед вместе с мальчишкой подбросило в воздух.

Запись сделана на регистратор ехавшего вслед за юным велосипедистом автомобиля.

Как сообщалось ранее, за рулем «Лады» был 19-летний парень. Ребенок выжил, но госпитализирован с серьезными травмами.