Под Рязанью легковушка на скорости сбила 9-летнего мальчишку на велосипеде

Вечером 14 июля в Рыбном произошло ДТП — легковушка сбила ребенка на велосипеде. О происшествии сообщило УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, все произошло на улице Победы. Именно там 19-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» сбил 9-летнего мальчишку, который ехал навстречу движущемуся транспорту.
В результате дорожного происшествия ребенка с травмами госпитализировали. Известно, что скорую помощь вызвал сам водитель.
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