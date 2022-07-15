Под Рязанью легковушка на скорости сбила 9-летнего мальчишку на велосипеде

Вечером 14 июля в Рыбном произошло ДТП — легковушка сбила ребенка на велосипеде. О происшествии сообщило УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, все произошло на улице Победы. Именно там 19-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» сбил 9-летнего мальчишку, который ехал навстречу движущемуся транспорту.

В результате дорожного происшествия ребенка с травмами госпитализировали. Известно, что скорую помощь вызвал сам водитель.

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