Лежал на дне колодца без сознания. Рыбновские пожарные спасли жизнь мужчине, отравившемуся парами метана

В Рыбновском районе пожарные спасли жизнь мужчине, который отравился парами метана. Фото: «Пресса».

В Рыбновском районе местный житель чуть не погиб, отравившись парами метана. Мужчина решил почистить канализационный колодец у дома, но надышался ядом и потерял сознание. На помощь пришли местные пожарные. Историю, в которой все закончилось благополучно, рассказала «Пресса».

Крик о помощи диспетчерам пожарно-спасательной части поступил 9 июля. Приехавшие на место спасатели обнаружили в колодце лежащего без сознания мужчину. Чтобы спуститься к нему, требовались дыхательные аппараты со сжатым воздухом, которых у бригады не оказалось. Пока ждали еще один расчет со всем необходимым, решили спустить вниз баллоны со свежим воздухом. Это помогло – пострадавший начал приходить в себя. После того, как на помощь подоспел еще один расчет, мужчину совместными силами вытащили из колодца.

Скорая отвезла пострадавшего в областную клиническую больницу, где он пробыл сутки, после чего вернулся домой.

Супруга рыбновца, Елена Новикова, рассказала, что колодец они чистят уже 20 лет, и такое случилось впервые. О том, что нельзя спускаться вниз без специальных средств, знали, но понадеялись на авось.

- Я первый раз видела, как действуют наши сотрудники МЧС: все четко, грамотно, профессионально. Не передать словами, как мы с Алексеем признательны нашим спасателям! – радуется женщина.

Пожарные, в свою очередь, призывают к осторожности при работах в канализации. Только в Рыбном в 2021 году пары метана убили троих человек.