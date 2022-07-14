Двое мужчин и две женщины. На скамье подсудимых оказалось все руководство ООО «Разряд», где погибли 17 человек

Лесной помнит и скорбит...

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела по факту взрыва пороха на предприятии «Разряд» в октябре прошлого года в поселке Лесной Рязанской области. На скамье подсудимых окажутся руководитель предприятия Сергей Нистраткин, учредитель Александр Егоршин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Наталья Лукашина и главный инженер Ирина Урубкова. Им вменяется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (наказывается сроком до семи лет лишения свободы).

Следствием установлено, что все эти руководители не исполняли обязанности по соблюдению мер безопасности при производстве взрывчатых веществ, а также игнорировали системные нарушения. Все это привело 22 октября 2021 года к взрывному возгоранию пороха и гибели 17 человек.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. В настоящее время материалы дела переданы в суд.