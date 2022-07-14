Еще один крупный рязанский чиновник покинул свой пост

Стало известно, что Роман Петряев, являвшийся еще недавно заместителем председателя правительства Рязанской области, более не числится в составе ведомства.

В феврале этого года он был переведен с должности зампреда и назначен представителем правительства Рязанской области в Москве, а теперь и вовсе покинул состав правительства.

Согласно сайту ведомства, рязанские вопросы в столице теперь курирует Алексей Кулаков.

Отметим, что Роман Петряев работал в Рязанской области с 2018 года. В начале текущей недели стало известно также об отставке министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого.