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Политика14 июля 2022 9:47

Еще один крупный рязанский чиновник покинул свой пост

Роман Петряев больше не работает в структуре Правительства Рязанской области
Источник:kp.ru

Стало известно, что Роман Петряев, являвшийся еще недавно заместителем председателя правительства Рязанской области, более не числится в составе ведомства.

В феврале этого года он был переведен с должности зампреда и назначен представителем правительства Рязанской области в Москве, а теперь и вовсе покинул состав правительства.

Согласно сайту ведомства, рязанские вопросы в столице теперь курирует Алексей Кулаков.

Отметим, что Роман Петряев работал в Рязанской области с 2018 года. В начале текущей недели стало известно также об отставке министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого.