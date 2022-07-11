Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий покинул свой пост

Андрей Прилуцкий руководил министерством с 2015 года.

В понедельник, 11 июля, стало известно, что свой пост покинул министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Информация о предстоящей отставке ходила несколько месяцев - Андрей Александрович перенес сложную операцию и продолжать работать было бы просто опасно для здоровья.

В должности министра он работал с 2015 года.

Назначение нового министра ожидается на заседании правительства 12 июля.

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