Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий покинул свой пост

Андрей Прилуцкий руководил министерством с 2015 года.
В понедельник, 11 июля, стало известно, что свой пост покинул министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Информация о предстоящей отставке ходила несколько месяцев - Андрей Александрович перенес сложную операцию и продолжать работать было бы просто опасно для здоровья.
В должности министра он работал с 2015 года.
Назначение нового министра ожидается на заседании правительства 12 июля.
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