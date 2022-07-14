Сельская погоня. Под Рязанью мотоцикл улетел в сточную канаву, скрываясь от полиции.

Днем 12 июля полицейские устроили погоню под Рязанью за мотоциклом «Урал». Как сообщили в региональном УМВД, все произошло в селе Маклаково Пронского района.

Экипаж ДПС ГИБДД сигнализировал водителю мотоцикла об остановке, так как двое пассажиров ехали без мотошлемов. Но водитель крутанул газ и начал уходить от полицейских.

Инспекторы поспешили на помощь, но она не требовалась - никто травм не получил. Оба пассажира и 47-летний водитель были пьяны. В организме мотоциклиста обнаружили 0,832 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в пять раз больше допустимого уровня.

Выяснилось, что у мужчины нет прав на управление транспортными средствами, и сейчас ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

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