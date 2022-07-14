Глава рязанского минздрава Хоминец назвал план действий при росте коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Больницы и другие медицинские учреждения готовы к оказанию своевременной медицинской помощи в случае подъема заболевания коронавирусной инфекцией. В этом заверил и.о. министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

«В настоящее время основной упор идет на первичное звено. Ковид приобрел амбулаторное течение», - отметил Хоминец.

По словам чиновника, сейчас развернуты два ковидных госпиталя на 45 коек для лечения взрослых и на десять коек для детей.

«Все необходимые лекарства у нас есть. Если возникнет рост заболеваемости, то откроем дополнительные койки», - пообещал глава минздрава.

Ранее врачи напомнили, что уже во второй половине лета в Рязань может прийти новая волна коронавируса (читать подробнее).

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