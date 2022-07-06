Врачи напомнили, что во второй половине лета в Рязань может прийти новая волна коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рязанцев пригласили на ревакцинацию от коронавируса в поликлинику №2 (больница им. Семашко), напомнив, что очередная волна COVID-19 может прийти уже совсем скоро.

«Сейчас врачи наблюдают снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но уже появляются прогнозы, что новая волна COVID-19 может прийти во второй половине лета. В такой ситуации мы рекомендуем всем вспомнить о прививке», - говорится в сообщении.

Вакцинацию или ревакцинацию можно пройти в поликлинике №2 на пятом этаже. В наличии есть следующие препараты: «Спутник V», «ЭпивакКорона», «Эвушелд» (строго по показаниям).

Ранее заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Котова заявила, что рост числа новых случаев коронавируса в Рязанской области может начаться в конце июля.

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