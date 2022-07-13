Для погибшего сасовца Сергея Ферапонтова Украина стала пятой горячей точкой

13 июля в городе Сасово Рязанской области состоялась церемония прощания с Сергеем Ферапонтовым.

13 июля в городе Сасово Рязанской области состоялась церемония прощания с Сергеем Ферапонтовым. С воинскими почестями участника боевых действий на территории Украины похоронили на местном кладбище.

С воинскими почестями участника боевых действий на территории Украины похоронили на городском кладбище.

«Отпевание сасовца прошло в храме Архангела Михаила», - сообщает Администрация города Сасово.

Отпевание сасовца Сергея Ферапонтова прошло в храме Архангела Михаила.

Власти опубликовал фотографии с похорон. На них - провожающие Сергея Ферапонтова в последний путь родные и близкие, десантники, официальные лица. Кадры сделаны во время церковной службы, церемонии прощания и траурной процессии.

Кадры с церемонии прощания с военным Сергеем Ферапонтовым в городе Сасово.

Кадры с церемонии прощания с военным Сергеем Ферапонтовым в городе Сасово.

Также горадминистрация опубликовала фрагменты биографии военного. Как оказалось, украинская командировка стала для Сергей Ферапонтова пятой. Причем в в/ч 31135 он был зачислен гранотометчиком совсем недавно — 9 июня 2022 года и служил в звании младшего сержанта. В первую горячую точку выпускник сасовской школы №6 отправился в 2000 году, через три года после окончания срочной службы, и это была Чечня.

Кадры с церемонии прощания с военным Сергеем Ферапонтовым в городе Сасово.

«В период с 2008 по 2015 год он побывал еще в трех горячих точках, где был заместителем командира взвода, радиометристом и стрелком», - говорится в биографической справке.

Кадры с церемонии прощания с военным Сергеем Ферапонтовым в городе Сасово.

Кадры с церемонии прощания с военным Сергеем Ферапонтовым в городе Сасово.

Также 13 июля в Скопине похоронили гвардии ефрейтора Павла Масленникова (подробнее).