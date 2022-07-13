Десант и пехота. Еще двух бойцов потеряла Рязанская область на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще с двумя бойцами, погибшими во время спецоперации на Украине, простились в Рязанской области. Речь идет о гвардии ефрейторе Павле Масленникове, заместителе командира боевой машины парашютно-десантной роты в/ч 41450 (Рязань) и младшем сержанте Сергее Ферапонтове (фото), стрелке-помощнике гранатометчика мотострелкового взвода в/ч 31135 (Наро-Фоминский район Московской области).

Павла Масленникова похоронили на его малой родине в Скопине, а Ферапонтова в Сасове.

Попрощаться с военными кроме родных, близких и родственников пришли областные и районные чиновники, ветераны и другие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!