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Общество11 июля 2022 15:01

Роковая командировка. В ходе спецоперации в Донбассе погиб военный-контрактник из Сасова Сергей Ферапонтов

Военный-контрактник из Сасова Сергей Ферапонтов погиб в ходе спецоперации в Донбассе
Источник:kp.ru
Сергею Ферапонтову было всего 45 лет.

Сергею Ферапонтову было всего 45 лет.

В ходе спецоперации в Донбассе героически погиб еще один уроженец Рязанской области – речь идет о военном-контрактнике Сергее Ферапонтове. Печальную весть принесла глава администрации Сасова Евгения Рубцова.

Сергей вырос в райцентре, там же и окончил школу №6. Командировка в «горячую точку» стала пятой в жизни военного, до этого было четыре контракта по полгода. Битва за Донбасс оказалась последней – в зоне боевых действий Ферапонтов пробыл около месяца. Глава администрации Сасова выразила глубокие соболезнования родным бойца: маме, сестре и брату.

- Сергей Владимирович отдал жизнь в борьбе с нацизмом. Он отстаивал мир для нас всех, для нынешнего и будущих поколений. Склоняю голову перед его героизмом, - написала Рубцова.

13 января 2022 года Сергею Ферапонтову исполнилось 45 лет.