Появились фотографии с похорон рязанского десантника Павла Масленникова, погибшего на Украине

Павел Масленников погиб на Украине. Фото: Скопинский вестник.
13 июля 2022 года в Скопине простились с гвардии ефрейтором, заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты в/ч 41450 (Рязань) Павлом Масленниковым. На похороны пришли сотни местных жителей, а районная газета «Скопинский вестник» опубликовала фотографии с церемонии прощания.
Павел Масленников погиб на Украине. Фото: Скопинский вестник.
Павел Масленников погиб на Украине. Фото: Скопинский вестник.
Павел Масленников погиб на Украине. Фото: Скопинский вестник.
Ефрейтор Павел Масленников был заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты. Фото: Скопинский вестник".
Ефрейтор Павел Масленников был заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты. Фото: Скопинский вестник".
Ефрейтор Павел Масленников был заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты. Фото: Скопинский вестник".
Ефрейтор Павел Масленников был заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты. Фото: Скопинский вестник".
Ранее «КП-Рязань» сообщала о прощании с двумя бойцами, погибши на Украине, Павлом Масленниковым и Сергеем Ферапонтовым (читать подробнее).
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