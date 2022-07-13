Появились фотографии с похорон рязанского десантника Павла Масленникова, погибшего на Украине

Павел Масленников погиб на Украине. Фото: Скопинский вестник.

13 июля 2022 года в Скопине простились с гвардии ефрейтором, заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты в/ч 41450 (Рязань) Павлом Масленниковым. На похороны пришли сотни местных жителей, а районная газета «Скопинский вестник» опубликовала фотографии с церемонии прощания.

Павел Масленников погиб на Украине. Фото: Скопинский вестник.

Павел Масленников погиб на Украине. Фото: Скопинский вестник.

Павел Масленников погиб на Украине. Фото: Скопинский вестник.

Ефрейтор Павел Масленников был заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты. Фото: Скопинский вестник".

Ефрейтор Павел Масленников был заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты. Фото: Скопинский вестник".

Ефрейтор Павел Масленников был заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты. Фото: Скопинский вестник".

Ефрейтор Павел Масленников был заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты. Фото: Скопинский вестник".

Ранее «КП-Рязань» сообщала о прощании с двумя бойцами, погибши на Украине, Павлом Масленниковым и Сергеем Ферапонтовым (читать подробнее).

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