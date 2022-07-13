Малков поручил найти деньги на покупку снегоуборочной техники для Рязани.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков озаботился очередной городской проблемой – нехваткой в Рязани снегоуборочной техники. По его словам, этой техники нужно «большое количество».
«Нужно большое количество снегоуборочной техники, отставание от нормативов у нас просто огромное. То есть, убирать-то нечем. Поэтому уже сейчас надо приобретать технику для работы с реагентами для обработки улиц, очистки от снега. Я прошу такую возможность уже сейчас изыскать в муниципальном и региональном бюджетах», - распорядился Малков.
Ранее «КП-Рязань» сообщала, что шесть комбинированных дорожных машин (КДМ), которые администрация Рязани купила осенью 2020 года на сумму более 63 млн рублей, использовались неэффективно. Прилетело предписание от прокуратуры (читать подробнее).
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