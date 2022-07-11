«Валяются матрасы, бутылки…» Исторический дом на улице Соборной в Рязани снова облюбовали сомнительные личности

Исторический дом на Соборной вновь вскрыли. Фото: «Рязанский Формат».

Дом №4 по улице Соборной в Рязани, который является объектом культурного наследия регионального значения, вновь облюбовали для жилья сомнительные личности. Фотографии вскрытых дверей появились в группе «Рязанский Формат».

- Кто-то там тусит, возможно, бомжи. Валяются матрасы, бутылки и прочее. Нам уже не раз официально обещали здание закрыть и охранять хоть оставшееся. Не получилось, похоже, - говорится в сообщении.

За дверью виднеются матрасы и прочие атрибуты временной жизни. Фото: «Рязанский Формат».

Отметим, что исторический дом, расположенный в нескольких метрах от Рязанского кремля, уже вскрывали в апреле 2022 года. Тогда, по информации сотрудников рязанского областного радио, пострадала правая дверь. В этот раз открыли левую.

В апреле 2022 года вандалы вскрыли правую дверь, в этот раз пострадала левая. Фото: «Рязанский Формат».

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