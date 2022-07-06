Оторвали камеру и прижали дверь кирпичом. Бывшее здание минобра в центре Рязани вновь пострадало от вандалов

Чтобы скрыть следы взлома, дверь подперли кирпичом. Фото: «Рязанский Формат».

В Рязани от рук вандалов вновь пострадало здание бывшего министерства образования. Объект культурного наследия на улице Лево-Лыбедской, 36 вновь вскрыли. Фотокадры взлома опубликовала группа «Рязанский Формат».

По словам автора снимков, в этот раз оторвали даже давно отключенную камеру над входом в здание. При этом саму дверь вскрыли довольно бережно, а чтобы следов взлома не было видно, прижали кирпичом.

- Уж лучше бы отдали оборудование нуждающимся, особенно многочисленные кондиционеры, - посетовал автор поста.

Оторвали и камеру над входом в здание. Фото: «Рязанский Формат».

В редакции радиовещания телекомпании «Ока» рассказали, что посылали несколько запросов в попытке узнать, можно ли остановить разграбление объекта культурного наследия. В ответ чиновники обещали закрыть доступ и выставить охрану. Судя по тому, что трехэтажную постройку до сих пор посещают все, кому не лень, обещание власти выполнили не до конца.

Информация о том, что в центре Рязани растаскивают оборудование в здании бывшего министерства образования, появилась в СМИ в апреле 2022 года. Вандалы срезали радиаторы и кондиционеры, били сантехнику и портили напольное покрытие. Позже чиновники сообщили, что объект культурного наследия взяла в аренду на 15 лет частная школа (читать подробнее).