«Что-то рука не поднимается». Погибший в Рязани летчик неохотно собирался в последний рейс

Вдова погибшего в Рязани летчика Ил-76 вспомнила последний вечер перед катастрофой. Фото: скрин из сюжета "Вести Оренбуржья".

Вдова командира авиационной эскадрильи 117 военно-транспортного авиационного полка подполковника Владимира Петрушина вспомнила о последнем вечере мужа перед отправкой в командировку.

«В последнюю командировку собирался как-то, знаете, не особо резво. Время было уже 12 ночи, в пять утра ему уже надо было выходить на работу. Я спрашиваю, почему чемодан не собираешь? Он: Ой да, что-то рука не поднимается. Это единственное мне запало», - вспоминает вдова Ирина Петрушина в эфире «Вести Оренбуржья».

Авиакатастрофа произошла в Рязани в ночь на 24 июня 2022 года. Самолет Ил-76 разбился недалеко от Михайловского шоссе и улицы Ситниковской. В результате авиакатастрофы погибли пять человек. По мнению специалистов, летчики уводили горящий самолет от жилых домов.

Позже «благодарные» рязанцы устроили на месте крушения самолета стихийную свалку бытового мусора (читать подробнее).

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