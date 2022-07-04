Рязанский менталитет. На месте гибели военных летчиков Ил-76 устроили свалку отходов

Стихийную свалку устроили рязанцы на месте крушения самолета Ил-76.

На месте крушения военного самолета Ил-76 в Рязани местные жители устроили стихийную свалку бытовых отходов. Об этом сообщил администратор паблика НРВК, блогер Иван Крестьянинов.

«Больше всего меня удивляет какой-то наш особый рязанский менталитет. Памятное место, где ценой своей жизни летчики спасли жизни рязанцев... Начали подваливать деревья, а к деревьям стали свозить бытовой мусор. Это пипец какой-то», - сказал Иван Крестьянинов.

Рязанец признался, что не может найти этому никого объяснения.

Только 30 июня «КП-Рязань» рассказывала, как живет спустя неделю после трагедии река Плетенка. Остались черные деревья и оплавленный мост (читать подробнее с фото)

Трагедия произошла в ночь на 24 июня в черте Рязани недалеко от Михайловского шоссе и улицы Ситниковской. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще пятеро – госпитализированы. Один из членов экипажа в крайне тяжелом состоянии.

Возможная причина неисправности двигателя – попадание птиц (читать подробнее).

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