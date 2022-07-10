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Происшествия10 июля 2022 7:22

18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП в Рязанской области

Один человек погиб, трое госпитализированы
Источник:kp.ru
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Рязанской области 10 июля.

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Рязанской области 10 июля.

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Рязанской области 10 июля. Автомобилем Toyota Camry управлял 18-летний водитель без прав, сообщает ГИБДД по Рязанской области.

Авария произошла примерно в 6:00 на 62 километре дороги Ряжск - Касимов в Сапожковском районе. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель «не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием».

27-летний пассажир автомобиля получил травмы, от которых скончался на месте аварии. Водитель и еще двое пассажиров (21 год и 25 лет) госпитализированы.

Позже стало известно, что 18-летний водитель умер в больнице. Одного из пострадавших эвакуировали в Рязань санавиацией (подробнее).

Авария произошла примерно в 6:00 на 62 километре дороги Ряжск - Касимов в Сапожковском районе.

Авария произошла примерно в 6:00 на 62 километре дороги Ряжск - Касимов в Сапожковском районе.