18-летний водитель Toyota, устроивший смертельное ДТП в Сапожковском районе, умер в больнице

Число жертв ДТП на дороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Рязанской области увеличилось до двух. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

Число жертв ДТП на дороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Рязанской области увеличилось до двух. В больнице умер 18-летний водитель, который управлял Toyota Camry без прав, сообщает ya62.ru со ссылкой на собственный источник.

Автокатастрофа случилась утром 10 июля. Молодой человек на скорости не удержал автомобиль на дороге и допустил опрокидывание.

На месте ДТП погиб 27-летний пассажир автомобиля. Еще двое пассажиров в возрасте 21 года и 25 лет госпитализированы.

По неподтвержденной пока информации, одного из пострадавших эвакуировали в Рязань санавиацией.