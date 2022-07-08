Рязанцы пожаловались на стаю бездомных собак, обитающих на улице Горького

Собаки бегают вблизи Центрального рынка. Фото: «Типичная Рязань».

Горожане пожаловались на стаю бездомных собак, обитающих на улице Горького. Об этом рассказал подписчик группы «Типичная Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

«Милые бездомные песики бегают и лают на прохожих людей. Автора этого поста одна из собак укусила за ногу. Возможно, это не первый инцидент и уже были пострадавшие», - написано в сообщении.

Тем временем, кинолог Мария Родионова в интервью «КП-Рязань» резко раскритиковала программу ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат - Ред.). Она считает ее узаконенной бездомностью, входящей в конфликт с правилами с выгула домашних животных.