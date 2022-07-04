Рязанцам запретили выгуливать собак вне официально утвержденных площадок

Площадки должны быть оборудованы полосой препятствий, предназначенной для тренировки собак. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала постановление, в котором приведен официальный перечень мест, где горожане могут выгуливать своих домашних питомцев.

В список собачьих площадок вошли три локации в Октябрьском районе города, две – в Московском и одна – в Железнодорожном. Так, согласно документу, гулять четвероногим друзьям можно в ЦПКиО, на зеленой зоне у дома №19/9 по улице Советской Армии, в сквере 50-летия Октября в Горроще и на Касимовском шоссе в районе улицы Тимуровцев. В список попали также Комсомольский парк и парк Гагарина.

Отметим, что при составлении документа чиновники по непонятной причине проигнорировали Советский район – в списке нет ни одной территории в центре Рязани.

Вопрос местных инициатив

Как только этот перечень был опубликован, у владельцев животных возникло к нему множество вопросов: Означает ли это, что в других местах гулять с домашними питомцами больше нельзя? Что делать тем владельцам собак, в районах которых подобных площадок нет? И какая ответственность предусмотрена для нарушителей, продолжающих выгул рядом с местами своего проживания?

Прояснить ситуацию и получить ответы на вопросы наших читателей мы решили с помощью специалистов администрации Рязани.

- В настоящее время рассматривается возможность устройства площадки для выгула животных в Советском районе, но плотная застройка района затрудняет соблюдение нормативов ее расположения. Жители могут выступить с инициативой устройства площадки для выгула животных в рамках программы поддержки местных инициатив. В этом году подобная инициатива реализована в поселке Мехзавода – здесь обустроена площадка для выгула собак, установлено ограждение, скамейки, урна, элементы для дрессировки, - рассказали нам в горадминистрации.

Требования единые для всех

В ведомстве напомнили о правилах выгула домашних питомцев, подчеркнув, что данные требования необходимо соблюдать всем без исключения владельцам собак.

- Владельцы собак обязаны исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильнои дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных, - сообщили в мэрии.

И если с первой частью этого утверждения вряд ли поспоришь (животные должны быть на поводке и в наморднике, а уборка за ними - просто банальное правило приличия), то последнее предложение из ответа нас весьма озадачило. Получается, что жители Советского района обязаны вместе с питомцем ехать в одно из утвержденных администрацией мест? А что делать до этого, надевать на собаку памперс?

- Если собака в наморднике и на поводке, вы направляетесь до места официального выгула, то это просто прогулка, - пояснили чиновники.

Значит ли это, что существует понятия «выгул» и «прогулка»? Оказывается, что нет. В пресс-службе мэрии уверенно сообщили, что «в нормативно-правовых актах, касающихся обращения с животными, не закреплены термины «выгул» и «прогулка».

Такие площадки расположены в трех районах областного центра. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Правила есть, ответственности нет?

А как же быть с ответственностью владельцев домашних животных, когда правила настолько размыты, что человеку без юридического образования разобраться в них практически не невозможно?

И тут начинается самое интересное. В официальном ответе на запрос «КП-Рязань» в горадминистрации нам сообщили, что привлечь к ответственности владельца домашнего животного за нарушение на практике нельзя:

- Соблюдение правил благоустрои ства осуществляют представители органов местного самоуправления. Привлечение владельцев собак за нарушение правил благоустрои ства при их выгуле краи не затруднено. Владелец животного должен добровольно предоставить документы, удостоверяющие его личность, что на практике не происходит. Представители органов местного самоуправления не вправе задерживать для установления личности владельцев животных, нарушивших правила благоустрои ства.

«Выгуливают, кто где. Кто во дворах, кто на пустырях»

Мы обратились к профессиональному кинологу Рязанского учебно-тренировочного центра «Special Forces» Марии Родионовой и попросили ее дать оценку ситуации с площадками для выгула собак в областном центре.

- То, что горадминистрация озаботилась созданием площадок для выгула, - это конечно хорошо, но их крайне мало. Вы представьте: выйти из подъезда и идти несколько километров до площадки, чтобы ваше животное погуляло и сходило в туалет. Это нереально! Все равно собаки будут делать это, выйдя из подъезда, - рассказала Мария. – Нет сомнений - площадок должно быть гораздо больше. Но возникает вопрос: где их ставить и на какие средства? Все-таки у властей в приоритете здравоохранение и образование. По их мнению, деньги нужно направлять в эти сферы, но ни в коем случае ни на каких-то собак.

Из-за этого, уверена кинолог, владельцы домашних животных выгуливают их в местах, для этого не предназначенных:

- Выгуливают кто где. Тренируют животных также, кому где удобно: кто на частных территориях, кто на тех же площадках, кто на пустырях, кто просто в городе. Хотя по требованиям к площадкам для выгула они должны быть хорошо огорожены, чтобы животное не смогло самостоятельно их покинуть. Можно поставить полосу препятствий, чтобы собака могла потренироваться и побегать. И обязательно поставить урны, чтобы за животным можно было убрать. На тех официальных площадках в Рязани, которые официально работают, все это есть.

Вместо послесловия

Некоторые из наших читателей могут сказать: какие собаки, когда до людей порой дела никому нет? Но такой подход в корне не верный. Правила обращения с домашними животными крайне важны и их необходимо соблюдать беспрекословно. Во-первых, это безопасность, а во-вторых, гигиена. Согласитесь, не очень приятно гулять по городу, заваленному экскрементами и это скорее вопрос воспитания людей, а не проблема животных.

А КАК У НИХ?

Говоря об иностранном опыте, кинолог Мария Родионова считает, что нам до их инфраструктуры очень далеко:

- У нас узаконена бездомность собак. Что само по себе входит в конфликт с выгулом домашних животных. Иностранцам такое в голову не придет, чтобы хозяин выгуливал свою собачку на поводке, в наморднике и убирал за ней фекалии, а рядом бежала бродячая собака с клипсой в ухе по программе ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат - Ред.), гадила и бросалась на кого попало. У них же, во-первых, существует регистрация всех животных. Они все чипированные, т.е. власти знают, кому принадлежит конкретное животное. Во-вторых, категорически запрещен свободный выгул животных в общественных местах. Такой картины, как у нас, когда владелец приходит с собакой в парк ЦПКиО и отпускает собаку с поводка, вы не увидите. Ему делаешь замечание, а он начинает доказывать, что его собака не кусается. С этим там все строго: поводки и намордники обязательны. У них есть площадки для выгула, везде есть урны. Собачка сходила в туалет, хозяин убрал и выбросил. Урны должны быть специальные, которые вывозятся. У нас же их просто нет, а в помойку выбрасывать экскременты запрещено.

В цивилизованных странах, по словам кинолога, нет бродячих собак. А если они и появляются, то их тут же отлавливают и помещают в приют. Если животное агрессивное, его усыпляют сразу, другим стараются подыскать хозяина, а если не получается, то тоже усыпляют.