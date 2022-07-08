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Происшествия8 июля 2022 7:22

В областном центре затопило поселок Мехзавода

Кадрами проезжей части, скрывшейся под водой, поделились в социальных сетях
Источник:kp.ru
Проезжую часть затопило. Фото: «Социальная Рязань».

Проезжую часть затопило. Фото: «Социальная Рязань».

В областном центре затопило поселок Мехзавода, расположенный в микрорайоне Дашки. Кадрами проезжей части, скрывшейся под водой, поделился подписчик группы «Социальная Рязань» в «ВКонтакте».

«Затопило улицу Мехзавода. Наверное прорвало канализацию. Вода льется ручьями», - поделился автор видеоролика, снятого из автомобиля.

Тем временем, городские власти по-прежнему откладывают принятие нормативов на токсичные стоки в канализации. Суд уже счел необоснованными причины отказа мэрии городским очистным сооружениям в установлении нормативов на стоки. Но чиновники подали апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда.